ПВО за сутки уничтожила 139 беспилотников

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили 139 БПЛА самолетного типа, две управляемые ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО HIMARS производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

