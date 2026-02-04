ПВО за сутки уничтожила 139 беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
