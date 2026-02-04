Ричмонд
ВС России поразили украинские энергетические объекты

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины и ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.