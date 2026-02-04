Ричмонд
ПВО уничтожила девять беспилотников в Волгоградской области 4 февраля

Девять БПЛА уничтожили над Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Волгоградской областью 4 февраля, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По данным Министерства обороны РФ, военные успешно отразили атаку, которая продолжалась несколько часов.

Утром губернатор Андрей Бочаров прокомментировал информацию об отражении атаки на южной окраине Волгограда. Глава региона отдельно подчеркнул, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал, а все объекты гражданской инфраструктуры работают в штатном режиме. Повреждений на земле не зафиксировали.

Волгоградская область стала не единственной целью для атаки в этот день. Всего за утро и первую половину дня 4 февраля российские военные ликвидировали 21 беспилотник в небе над несколькими регионами. Так, еще девять дронов сбили над территорией Белгородской области, два — над Ростовской и один — над Курской.

