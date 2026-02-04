Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил, сколько дальнобойных ракет осталось у ВСУ

В арсенале ВСУ имеется до нескольких сотен дальнобойных ракет. Так запас вооружения украинской армии в беседе с «Лентой.ру» оценил военный эксперт Алексей Живов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что точно сказать, сколько ракет есть у Киева, объективно сложно. «Shadow Storm какое-то небольшое количество могло остаться, “Нептуны” — противокорабельные ракеты, ATACMS — неизвестное количество, не думаю, что их много там, речь идет о десятках штук», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Живов отметил, что в арсеналах ВСУ имеются еще порядка 10 ракет «Гром-2». Это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс, который считается аналогом российского «Искандера». По словам эксперта, производство высокоточного оружия нового поколения было ликвидировано.

4 февраля ВСУ нанесли удар по Брянской области с использованием ракет большой дальности. По данным главы региона Александра Богомаза, украинская сторона обстреляла гражданские объекты ракетами «Нептун», HIMARS, а также использовала реактивные беспилотники. Силы ПВО уничтожили все ракеты и ликвидировали 11 дронов.