Эксперт оценил, сколько дальнобойных ракет осталось у ВСУ

Эксперт уточнил, что точно сказать, сколько ракет есть у Киева, объективно сложно. «Shadow Storm какое-то небольшое количество могло остаться, “Нептуны” — противокорабельные ракеты, ATACMS — неизвестное количество, не думаю, что их много там, речь идет о десятках штук», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Живов отметил, что в арсеналах ВСУ имеются еще порядка 10 ракет «Гром-2». Это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс, который считается аналогом российского «Искандера». По словам эксперта, производство высокоточного оружия нового поколения было ликвидировано.
4 февраля ВСУ нанесли удар по Брянской области с использованием ракет большой дальности. По данным главы региона Александра Богомаза, украинская сторона обстреляла гражданские объекты ракетами «Нептун», HIMARS, а также использовала реактивные беспилотники. Силы ПВО уничтожили все ракеты и ликвидировали 11 дронов.