Эксперт оценил, сколько дальнобойных ракет осталось у ВСУ

Эксперт уточнил, что точно сказать, сколько ракет есть у Киева, объективно сложно. «Shadow Storm какое-то небольшое количество могло остаться, “Нептуны” — противокорабельные ракеты, ATACMS — неизвестное количество, не думаю, что их много там, речь идет о десятках штук», — добавил собеседник «Ленты.ру».