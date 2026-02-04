Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 4 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 4 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ за сутки освободили два села

Подразделения «Юга» вытеснили противника из населенного пункта Степановка Донецкой Народной Республики. Бойцы «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Староукраинка Запорожской области.

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Охримовка и Зыбино Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 280 военнослужащих, 17 автомобилей, пусковую установку РСЗО HIMARS, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию РЭБ, три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 14 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, станции РЭБ и семи складов материальных средств и горючего.

Группировка «Центр» заняла новые позиции

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и города Першотравенска Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 350 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области.

«Противник потерял более 340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки составили: до 65 боевиков, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины и ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб;
  • 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 139 БПЛА самолетного типа.

