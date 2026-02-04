Ричмонд
Эксперт раскрыл, как дроны ВСУ пролетают до 1600 км

ВСУ смогли увеличить дальность полета своих беспилотников с помощью циклического отключения двигателя в воздухе. Такой прием экономит топливо, за счет чего дальность полета увеличивается до 1600 км. Об этом военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с NEWS.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что двигатели украинских БПЛА способны отключаться. Во время перерыва работы устройства, дрон планирует в течение 60 секунд. Затем двигатель снова запускается, потом снова прекращает производить энергию.

Такой режим работы устройства существенно увеличивает его возможности — дрон может пролететь намного большее расстояние, чем без экономии топлива.

«Такой подход позволяет значительно повышать дальность полетов, наверное, на 20% точно, а может быть, и больше», — утверждает собеседник NEWS.ru.

4 февраля стало известно, что бойцы ВС РФ сбили редкий украинский дрон ВСУ FDG-33 VTOL, а также БПЛА «Дартс», «Фурия», «Жук» и «Лелека-100».

