Эксперт раскрыл, как дроны ВСУ пролетают до 1600 км

Эксперт уточнил, что двигатели украинских БПЛА способны отключаться. Во время перерыва работы устройства, дрон планирует в течение 60 секунд. Затем двигатель снова запускается, потом снова прекращает производить энергию.
Такой режим работы устройства существенно увеличивает его возможности — дрон может пролететь намного большее расстояние, чем без экономии топлива.
«Такой подход позволяет значительно повышать дальность полетов, наверное, на 20% точно, а может быть, и больше», — утверждает собеседник NEWS.ru.