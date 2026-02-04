За шесть часов над Крымом и Азовским морем уничтожено 30 БПЛА

В течение шести часов 4 февраля российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 30 украинских беспилотных летательных аппаратов над Азовским морем и Крымом.
По данным Министерства обороны России, с 14:00 до 20:00 дежурные силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря и еще 6 — над территорией Республики Крым.
