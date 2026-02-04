Балицкий: ПВО РФ уничтожили более 30 дронов ВСУ над Запорожской областью

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ в регионе. В ходе работы ПВО были сбиты более 30 украинских дронов.
«Сегодня противник предпринял массированную атаку на Запорожскую область с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаку более 30 БПЛА над территорией нашей области», — написал он в Telegram-канале.
Балицкий выразил благодарность военнослужащим ПВО. Он заявил, что благодаря их слаженным действиям и постоянной готовности удалось предотвратить угрозу для мирного населения и стратегических объектов региона. Ранее Балицкий также сообщал, что ВСУ ударили по территории Васильевского округа, тогда пострадал гражданский транспорт.