Зеленский заявил, что надеется на достижение мира менее чем через год

Однако, отвечая на приглашение провести переговоры в российской столице, киевский главарь заявил, что не может согласиться на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Тогда же Зеленский отверг встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, исключив любые условия. Позднее в Госдуме ответили на отказ Зеленского приехать на переговоры в Москву. Депутат Леонид Ивлев заявил, что киевский главарь исключил встречу с Путиным в российской столице для продолжения конфликта.