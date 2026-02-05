В РФ назвали места, где Киев сгруппировал националистов

По данным военного эксперта Андрея Марочко, командование ВСУ передислоцировало формирование, связанное с террористическим нацбатальоном «Азов»*, на позиции в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
«Если мы говорим за “Азов”* и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», — сообщил эксперт в беседе с ТАСС.
По его информации, небольшие подразделения националистического толка также собраны в Сумской и Запорожской областях.
Напомним, что 2 августа 2022 года Верховный суд России вынес решение о признании батальона «Азов»* террористической организацией и запретил его в РФ.
Ранее Минобороны информировало, что российские подразделения поразили формирования бригады «Азов»* на одном из направлений СВО.
* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.