Появилось видео расчистки дороги от стаи FPV-ждунов

Место для ожидания операторы ждунов выбрали со вкусом: барьерное ограждение сбросило взрывом на проезжую часть, сузив ее до одной полосы. Трасса в этом месте поворачивает и покрыта свежевыпавшим снегом. Чтобы благополучно миновать непростой участок, транспорт вынужден снижать скорость до минимума — именно этого FPV-ждунам и надо.
На 100-метровом участке дороги танкисты обнаружили и уничтожили шесть украинских коптеров. Примечательно, что к гибели товарищей те были абсолютно равнодушны, не пытались спастись или переменить позицию.
Поэтому наши БПЛА методично бомбили их, пока не уничтожили все до единого.
Ранее появилось видео работы неизвестной модификации БПЛА «Герань». Похожий на крылатую ракету беспилотник уничтожил французскую САУ Caesar в зоне ответственности группировки «Север».