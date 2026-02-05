Ричмонд
Слюсарь: Отражена воздушная атака на Ростовскую область, ранен мужчина

В результате атаки БПЛА на Батайск ранен мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В результате воздушной атаки на Ростовскую область был ранен местный житель. В Батайске водитель грузового авто получил повреждения средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе», — написал глава региона в Telegram-канале.

По уточнениям Слюсаря, мужчина был госпитализирован, сейчас угрозы его жизни нет.

Кроме этого, в Батайске также были повреждены пять автомобилей, здание склада. В Новошахтинске поврежден фасад частного дома, выбиты стекла.

Также губерантор уточнил, что в регионе сохраняется объявленная беспилотная опасность.

Немногим ранее над Ростовской областью были сбиты два БПЛА. Позднее стало известно еще о четырех сбитых дронах.

