Слюсарь: Отражена воздушная атака на Ростовскую область, ранен мужчина

В результате воздушной атаки на Ростовскую область был ранен местный житель. В Батайске водитель грузового авто получил повреждения средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе», — написал глава региона в Telegram-канале.
По уточнениям Слюсаря, мужчина был госпитализирован, сейчас угрозы его жизни нет.
Кроме этого, в Батайске также были повреждены пять автомобилей, здание склада. В Новошахтинске поврежден фасад частного дома, выбиты стекла.
Также губерантор уточнил, что в регионе сохраняется объявленная беспилотная опасность.
Немногим ранее над Ростовской областью были сбиты два БПЛА. Позднее стало известно еще о четырех сбитых дронах.