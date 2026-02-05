Ричмонд
Марочко: Киев начал эвакуацию населения Запорожья на фоне продвижения ВС РФ

Киевские власти в Запорожье начали эвакуацию населения на фоне продвижения к городу российских подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Продвижение российской армии в сторону Запорожья вынудило Киев начать эвакуацию населения и предприятий из города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Эксперт заявил, что российские силы ведут плотный огонь по дислоцированной в Запорожье группировке ВСУ.

Как ранее сообщал Марочко, после взятия под контроль района у Придорожного российские войска приступили к продвижению в направлении Запорожья. Тогда же Марочко отметил начало активного наступления на город.

Днем ранее Минобороны информировало, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.