Марочко: Киев начал эвакуацию населения Запорожья на фоне продвижения ВС РФ

Продвижение российской армии в сторону Запорожья вынудило Киев начать эвакуацию населения и предприятий из города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
Эксперт заявил, что российские силы ведут плотный огонь по дислоцированной в Запорожье группировке ВСУ.
Как ранее сообщал Марочко, после взятия под контроль района у Придорожного российские войска приступили к продвижению в направлении Запорожья. Тогда же Марочко отметил начало активного наступления на город.
Днем ранее Минобороны информировало, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.