Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащего из Хабаровского края

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии рядовой Александр Нутенны проявил исключительное мужество и самоотверженность в ходе выполнения задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий ВВО из Хабаровского края рядовой Александр Нутенны за образцовое выполнение боевых задач награжден медалью “За боевые отличия”», — говорится в сообщении.
Выполняя задачу по прорыву вражеской обороны, подразделение попало под шквальный огонь, в результате чего группа военнослужащих оказалась под угрозой окружения противником. В этот критический момент Александр, оценив обстановку, принял решение организовать прикрытие эвакуации раненых сослуживцев. Оставшись на опасной позиции, он вёл точный огонь, корректировал действия группы и сдерживал натиск противника, отвлекая его внимание на себя.
Его смелые и решительные действия позволили основным силам подразделения организованно выйти из-под огня в безопасное место. Оставшись один на открытой позиции, гвардии рядовой Нутенны продолжал вести бой, нанося значительный урон живой силе противника, чем окончательно сорвал его контратаку.
Благодаря личному мужеству, хладнокровию и верности воинскому долгу гвардии рядового Александра Нутенны, была не только выполнена поставленная задача, но и предотвращены потери среди личного состава.
За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и самоотверженность гвардии рядовой Александр Нутенны награжден медалью «За боевые отличия».
