Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащего из Хабаровского края

Выполняя задачу по прорыву вражеской обороны, подразделение попало под шквальный огонь, в результате чего группа военнослужащих оказалась под угрозой окружения противником. В этот критический момент Александр, оценив обстановку, принял решение организовать прикрытие эвакуации раненых сослуживцев. Оставшись на опасной позиции, он вёл точный огонь, корректировал действия группы и сдерживал натиск противника, отвлекая его внимание на себя.