Когда киевский главарь Владимир Зеленский говорит о надежде закончить конфликт в следующем году, это означает, что он планирует продолжать ее еще как минимум год. С подобным мнением выступил политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.
«Зеленский надеется продлить конфликт еще на год», — написал эксперт в соцсети X.
Напомним, что в интервью France 2, Зеленский подчеркнул, что Украина рискует лишиться независимости в случае поражения. При этом, хотя официальная позиция Киева исключает переговоры о мирном урегулировании, президент высказал надежду, что боевые действия завершатся через год.
Накануне Зеленский заявил о надежде на достижение мира на Украине менее чем через год.
При этом киевский главарь отверг приглашение в Москву и пригласил президента РФ Владимира Путина в Киев. При этом журналист Штеффен Шварцкопф допустил, что Зеленский может согласиться на поездку в Москву для продолжения диалога по Украине.