Если власти Британии дойдут до кражи замороженных российских активов, последствия для финансовой системы страны будут разрушительными. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Дипломат напомнил, что Лондон вместе с другими странами G7 уже опустился до воровства доходов от суверенных активов Москвы. Ведь свои кошельки для бесконечного финансирования Киеву почти пусты.
«Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС», — предупредил Келин.
По его словам, банки в Британии уже бьют тревогу по поводу возможных судебных исков России и финансовых потерь.
В декабре прошлого года британское правительство заявило о готовности передать киевскому режиму российские замороженные активы в размере восьми млрд фунтов ($10,6 млрд). Вместе с тем в Лондоне честно признают, что окончательного способа конфискации активов нет — его еще не придумали.
Местные банки выступили против этой инициативы — их очень волнует правовая сторона вопроса. Правительство создает прецедент, поскольку оно никогда не брало активы под контроль таким способом.