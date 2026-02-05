На СВО погиб молодой парашютист из Екатеринбурга

Молодой парашютист из Екатеринбурга Семен Бибиков погиб во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Мужчина был участником проекта «Юность в облаках». О его смерти стало известно 4 февраля 2026 года.
— Семен стал участником Рекорда летом 2024-го года и покинул проект для дальнейшей службы в Вооруженных Силах. Его восхищала идея служить Родине — он планировал поступление в военное училище, — рассказали представители Федерации парашютного спорта Свердловской области.
В 2026 году Семен планировал вернуться в сборную — у него заканчивались срок контракта военной службы и боевая командировка. По предварительной информации, прощание с молодым парашютистом состоится 9 февраля в Екатеринбурге.