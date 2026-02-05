Конструктор Иванов: Новый тяжёлый FPV-дрон «Провод» начал поступать в ВС РФ

Тяжелый ударный FPV-дрон «Провод» с оптоволоконным управлением перешел в стадию массовых поставок в войска. Об этом проинформировал главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов в беседе с РИА Новости.
«Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон. Называется “Овод-Про”, или “Провод”… Сейчас идут отгрузки…», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщил эксперт, военнослужащие подразделений БПЛА, оснащенных новой техникой, уже дают о ней положительные отзывы.
Накануне Минобороны РФ заявило, что завершены сборка и тестирование первой партии тяжелых беспилотников для ВС «Кощей».
Немногим ранее на Западе отметили полное превосходство России в сфере БПЛА. Тогда американская газета The New York Times писала, что Россия стала современной империей по производству боевых дронов.