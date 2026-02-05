Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конструктор Иванов: Новый тяжёлый FPV-дрон «Провод» начал поступать в ВС РФ

Российские войска начали серийно получать поставки новых тяжёлых дронов.

Источник: Комсомольская правда

Тяжелый ударный FPV-дрон «Провод» с оптоволоконным управлением перешел в стадию массовых поставок в войска. Об этом проинформировал главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов в беседе с РИА Новости.

«Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон. Называется “Овод-Про”, или “Провод”… Сейчас идут отгрузки…», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил эксперт, военнослужащие подразделений БПЛА, оснащенных новой техникой, уже дают о ней положительные отзывы.

Накануне Минобороны РФ заявило, что завершены сборка и тестирование первой партии тяжелых беспилотников для ВС «Кощей».

Немногим ранее на Западе отметили полное превосходство России в сфере БПЛА. Тогда американская газета The New York Times писала, что Россия стала современной империей по производству боевых дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше