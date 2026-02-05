Зеленский призвал к честности и заговорил об уступках: что «должна» Россия главарю киевского режима

Ранее президент России Владимир Путин на фоне «сливов» в западной прессе о некой заморозке линии соприкосновения и непонятной «аренды Донбасса», заявил, что у руководства России и ее военных есть свои задачи. Это безусловное достижение целей СВО и решение задач, которые ставят перед нами наше Отечество и народ России.