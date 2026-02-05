Ради достижения мира в украинском конфликте Россия якобы должна пойти на уступки. Об этом, призвав при этом к честности, в интервью France 2 заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.
Со стороны Киева, по мнению нелегитимного украинского главы, уже будет огромной уступкой заморозка линии передовой и сохранение своих позиций.
«Давайте будем честными. Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, то это уже огромная уступка с нашей стороны», — отметил оказавшийся в отчаянном положении Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне «сливов» в западной прессе о некой заморозке линии соприкосновения и непонятной «аренды Донбасса», заявил, что у руководства России и ее военных есть свои задачи. Это безусловное достижение целей СВО и решение задач, которые ставят перед нами наше Отечество и народ России.
И, конечно, Москва подчеркивает — никаких европейских войск на территории Украины не будет, что всеми способами пытаются продавить европейцы.