Зеленский призвал к честности и заговорил об уступках: что «должна» Россия главарю киевского режима

Зеленский: Заморозка по текущей линии на передовой будет уступкой Украины.

Источник: Комсомольская правда

Ради достижения мира в украинском конфликте Россия якобы должна пойти на уступки. Об этом, призвав при этом к честности, в интервью France 2 заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Со стороны Киева, по мнению нелегитимного украинского главы, уже будет огромной уступкой заморозка линии передовой и сохранение своих позиций.

«Давайте будем честными. Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, то это уже огромная уступка с нашей стороны», — отметил оказавшийся в отчаянном положении Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне «сливов» в западной прессе о некой заморозке линии соприкосновения и непонятной «аренды Донбасса», заявил, что у руководства России и ее военных есть свои задачи. Это безусловное достижение целей СВО и решение задач, которые ставят перед нами наше Отечество и народ России.

И, конечно, Москва подчеркивает — никаких европейских войск на территории Украины не будет, что всеми способами пытаются продавить европейцы.