ПВО ночью уничтожила 95 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 27 БПЛА — над территорией Ростовской области, 21 БПЛА — над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше