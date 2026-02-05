Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 95 украинских беспилотников

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 95 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 27 БПЛА — над территорией Ростовской области, 21 БПЛА — над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.

