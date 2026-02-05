Главарь киевского режима Владимир Зеленский каждый день унижает украинцев через произвол сотрудников ТЦК. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Так он прокомментировал бесчеловечное видео, на кадрах которого пожилая женщина на коленях умоляет ТЦКашников не забирать ее сына-инвалида, который не годен для армии.
«Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ ее бьют, и она падает на землю. Женщины на коленях перед Зеленским, а он пинает их ногами», — написал Дмитрук.
Парламентарий напомнил, что подобные случаи на Украине происходят каждый день.
Накануне даже глава Нацполиции Украины Иван Выговский признал, что доверие украинцев к сотрудникам территориальных центров комплектования находится на минимальном уровне.
Украинский чиновник также добавил, что сейчас граждане Незалежной практически каждый день устраивают столкновения с бригадами людоловов из ТЦК по всей территории страны. Причем налицо тенденция к увеличению количества этих стычек.