ВС России ликвидировали командира батальона ВСУ «Рэгби тим»

Командир батальона ВСУ уничтожен на Сумском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Командир расчета БПЛА батальона «Рэгби тим» погиб в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Также в материале отмечается особая жестокость украинского боевика к российским военным.

«В Харьковской области бойцы “Севера” вычислили позицию расчета БПЛА батальона беспилотных систем “Рэгби тим” 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и уничтожили ее вместе с командиром. Данное подразделение характеризуется особой жестокостью по отношению к российским военным», — резюмировали авторы издания.

Также отмечается, что командир украинского батальона и его подчиненные снимали на видео обстрел дронами уже погибших российских солдат.

Ранее KP.RU сообщил, что в Сумской области российские военные ликвидировали командира инженерно-саперного взвода ВСУ. Также был ликвидирован командир взвода ВСУ на этом же направлении. Также в зоне СВО были ликвидированы американские наемники, которых стыдится президент Дональд Трамп. Всего уничтожено 10 американских головорезов.

