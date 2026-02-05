Частный дом на Кубани получил повреждения при атаке ВСУ

«Из-за атаки БПЛА киевского режима поврежден частный дом в Приморско-Ахтарске. Пострадавших нет. В здании повреждены стены и окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края, еще 21 беспилотник — над акваторией Азовского моря, сообщало Минобороны.
