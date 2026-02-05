Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частный дом на Кубани получил повреждения при атаке ВСУ

КРАСНОДАР, 5 фев — РИА Новости. Частный дом в Приморско-Ахтарске поврежден из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за атаки БПЛА киевского режима поврежден частный дом в Приморско-Ахтарске. Пострадавших нет. В здании повреждены стены и окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края, еще 21 беспилотник — над акваторией Азовского моря, сообщало Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше