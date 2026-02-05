Группировка «Запад» предотвратила атаку ВСУ на Купянском направлении

Ранее Минобороны РФ информировало, что солдатам ВС России удалось освободить еще несколько территорий в зоне спецоперации. На сей раз под контроль российских военных перешли населенные пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области. За миссии отвечали группировки «Юг» и «Восток» соответственно.