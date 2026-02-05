Военные группировки «Запад» смогли успешно предотвратить контратаку украинской армии на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Иван Бигма.
«В течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка», — заявил он.
В результате миссии были ликвидированы шесть солдат ВСУ.
Кроме того, российские бойцы поразили девять наземных робототехнических комплексов. А подразделения ПВО и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили ракету HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотников и 69 тяжелых ударных квадрокоптеров.
Ранее Минобороны РФ информировало, что солдатам ВС России удалось освободить еще несколько территорий в зоне спецоперации. На сей раз под контроль российских военных перешли населенные пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области. За миссии отвечали группировки «Юг» и «Восток» соответственно.