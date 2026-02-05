Ричмонд
FPV-дрон снял удар по блиндажу опередившего его «Ланцета»

Канал «Военное дело» опубликовал видео любопытного эпизода, когда два дрона армии России встретились у одной цели.

FPV-дрон неспешно облетал украинский блиндаж, примериваясь для удара через прореху в маскировочной сети, когда сверху в тот же опорный пункт прилетел «Ланцет».

Боевая часть у барражирующего боеприпаса помощнее, а скорость побольше — ему нет нужды искать лазейку. «Ланцет» ударил прямо сквозь крышу, блиндаж подпрыгнул и исчез в дыме и пламени.

Выждав пару секунд, FPV-дрон полетел в это пекло — добивать.

Ранее операторы БПЛА 68-го танкового полка ВС РФ показали видео расчистки дороги у Дружковки от украинских FPV-ждунов. На сложном участке их собралось аж шесть сразу. Уничтожили всех.

