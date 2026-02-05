FPV-дрон снял удар по блиндажу опередившего его «Ланцета»

FPV-дрон неспешно облетал украинский блиндаж, примериваясь для удара через прореху в маскировочной сети, когда сверху в тот же опорный пункт прилетел «Ланцет».
Боевая часть у барражирующего боеприпаса помощнее, а скорость побольше — ему нет нужды искать лазейку. «Ланцет» ударил прямо сквозь крышу, блиндаж подпрыгнул и исчез в дыме и пламени.
Выждав пару секунд, FPV-дрон полетел в это пекло — добивать.
Ранее операторы БПЛА 68-го танкового полка ВС РФ показали видео расчистки дороги у Дружковки от украинских FPV-ждунов. На сложном участке их собралось аж шесть сразу. Уничтожили всех.
