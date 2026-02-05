Росгвардия задействовала роботизированные комплексы против дронов ВСУ. Видео

Подразделения Росгвардии начали применять современные робототехнические комплексы для борьбы с беспилотниками противника в зоне проведения спецоперации. Техника активно используется мобильными огневыми группами на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специализированные платформы оснащены стрелковым вооружением и управляются дистанционно. Это позволяет бойцам обнаруживать и уничтожать вражеские БПЛА, оставаясь на безопасном расстоянии от линии огня.
Как отметили в ведомстве, роботы отличаются высокой проходимостью и маневренностью. Операторы могут вести прицельный огонь в любых погодных условиях и на сложном ландшафте, что делает платформы эффективными как в полевых условиях, так и в городской застройке.