Росгвардия задействовала роботизированные комплексы против дронов ВСУ. Видео

Мобильные огневые группы применяют наземные робототехнические комплексы для борьбы с беспилотниками в Херсонской и Запорожской областях. Дистанционно управляемые платформы позволяют бойцам Росгвардии уничтожать воздушные цели, обеспечивая высокую точность огня в любых условиях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Подразделения Росгвардии начали применять современные робототехнические комплексы для борьбы с беспилотниками противника в зоне проведения спецоперации. Техника активно используется мобильными огневыми группами на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специализированные платформы оснащены стрелковым вооружением и управляются дистанционно. Это позволяет бойцам обнаруживать и уничтожать вражеские БПЛА, оставаясь на безопасном расстоянии от линии огня.

Как отметили в ведомстве, роботы отличаются высокой проходимостью и маневренностью. Операторы могут вести прицельный огонь в любых погодных условиях и на сложном ландшафте, что делает платформы эффективными как в полевых условиях, так и в городской застройке.

