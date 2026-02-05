Артиллерийские подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» нанесли серию ударов по оборонительным рубежам противника. В ходе боевой работы расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили сеть укрепрайонов и живую силу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На Красноармейском направлении расчет 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии применил 122-мм реактивные снаряды для ликвидации узла обороны противника. Получив координаты от разведки, реактивщики оперативно вышли на позиции и произвели залп. Выполнив задачу, боевая машина немедленно покинула позицию, чтобы исключить риск ответного огня.
Одновременно с этим эффективную работу продемонстрировали артиллеристы 35-й армии группировки войск «Восток». На Запорожском направлении расчеты «Градов» нанесли поражение противнику в лесополосах, уничтожив сеть укрепленных опорных пунктов и скопления живой силы ВСУ.