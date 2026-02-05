Петербургским медикам предложили перечислять часть зарплаты на СВО

Заявление, адресованное главному врачу, предусматривает возможность ежемесячно перечислять часть зарплаты в течение 2026 года. Сумма пожертвования указывается сотрудником самостоятельно, однако, по неофициальной информации, существуют устные рекомендации о минимальных размерах отчислений. Врачам — не менее 500 рублей в месяц, медсестрам — не менее 200 рублей.