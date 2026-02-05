Эксперт раскрыл, как «генерал Мороз» влияет на бойцов ВСУ

Эксперт обратил внимание, что сейчас в зоне проведения СВО наблюдаются интенсивные морозы, температура воздуха будет продолжать снижаться.
«Противник имеет все меньше возможностей обороняться, и поэтому на некоторых направлениях есть сдачи в плен, мы ожидаем, что это продолжится», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Он отметил, что пока сдача в плен — это не массовые случаи, но многие бойцы ВСУ прекращают сопротивление и сдают оружие ради сохранения жизни в морозы.
Ранее стало известно, что на красноармейском направлении массово сдались в плен военнослужащие 79-й бригады ВСУ. Группу сдавшихся штурмовиков возглавлял Игорь Дмитров.