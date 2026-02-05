Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Артиллерия разнесла опорники ВСУ в Запорожской области

В Сети снятые с дрона появились кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ на территории Запорожской области.

Судя по опубликованному видео, под удар попали места скопления украинских боевиков в частном секторе и лесополосах.

По информации военных Telegram-каналов, позиции противника поразили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск «Восток».

Сообщается, что в результате ударов опорники ВСУ были уничтожены. Данных о потерях противника в результате ударов нет.

Напомним, накануне появилась информация о нанесении удара по складу с ракетами для реактивных систем залпового огня ВСУ в городе Запорожье. Также были опубликованы кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» новейшего зенитного ракетного комплекса Raven ВСУ в Запорожской области.

Ранее сообщалось о поражении беспилотниками места скопления украинских боевиков на территории запорожского города Орехов.