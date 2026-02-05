Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военных в зоне действий группировки войск «Север», российские бойцы улучшили свое тактическое положение, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял свыше 280 военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Новая Сечь, Хотень, Могрица и Мирополье Сумской области.

Кроме того, группировка «Север», действуя на харьковском направлении, нанесла поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка и Графское Харьковской области.