Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов в Харьковской области и в ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Боровая, Новоегоровка, Студенок и Новоплатоновка в Харьковской области, Красный Лиман, Сосновое и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

«ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожены пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.