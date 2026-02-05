Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов в Харьковской области и в ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.