Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
«Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Торецкое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны.