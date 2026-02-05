Ричмонд
Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки более 310 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении Минобороны.

Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Торецкое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны.

