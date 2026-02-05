ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Резниковка, Константиновка, Кривая Лука, Красноторка, Каленики, Приволье, Краматорск и Петровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Отмечается, что потери противника составили до 125 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.