Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.