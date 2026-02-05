Ричмонд
Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 360 военнослужащих и танк в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.

