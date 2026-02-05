Ричмонд
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ

МОСКВА 5 фев — РИА Новости. Российские войска атаковали транспортные и энергетические объекты, используемые украинской армией, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ», — говорится в сводке.

Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, хранилищам снарядов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах.

Всего с начала спецоперации противник потерял 670 самолетов, 283 вертолета, 112 596 БПЛА, 650 ЗРК, 27 503 танка и других ББМ, 1659 боевых машин РСЗО, 33 080 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 713 единиц специальной военной автотехники.

