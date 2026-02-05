Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Введенный в Татарстане режим «Беспилотная опасность» длился менее получаса

Его объявили в 12.00 5 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Введенный в Татарстане в 12.00 режим «Беспилотная опасность» был отменен менее чем через полчаса. Как следует из официального приложения МЧС, режим действовал непродолжительное время — до 12.18.

Важно отметить, что Росавиация не вводила ограничений на полеты и прием воздушных судов. Аэропорты Казани и Нижнекамска продолжали работать в штатном режиме на протяжении всего периода. Напомним, что подобный режим обычно активируется при обнаружении угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов вблизи границ региона.