Введенный в Татарстане режим «Беспилотная опасность» длился менее получаса

Введенный в Татарстане в 12.00 режим «Беспилотная опасность» был отменен менее чем через полчаса. Как следует из официального приложения МЧС, режим действовал непродолжительное время — до 12.18.
Важно отметить, что Росавиация не вводила ограничений на полеты и прием воздушных судов. Аэропорты Казани и Нижнекамска продолжали работать в штатном режиме на протяжении всего периода. Напомним, что подобный режим обычно активируется при обнаружении угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов вблизи границ региона.