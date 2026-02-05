Введенный в Татарстане режим «Беспилотная опасность» длился менее получаса

Важно отметить, что Росавиация не вводила ограничений на полеты и прием воздушных судов. Аэропорты Казани и Нижнекамска продолжали работать в штатном режиме на протяжении всего периода. Напомним, что подобный режим обычно активируется при обнаружении угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов вблизи границ региона.