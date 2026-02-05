«Север»
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады и штурмовой полк в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Чугуновка и Графское Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 280 военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, склад материальных средств.
«Запад»
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области, а также города Красный Лиман и поселков Сосновое и Дробышево ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», пять складов боеприпасов.
«Юг»
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и склада материальных средств.
«Центр»
За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 310 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
«Восток»
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам в районах семи населенных пунктов Запорожской области и поселка Покровское Днепропетровской области.
«Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр»
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области и Берислав Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки составили: до 50 боевиков, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пусковая установка ЗРК «Бук», три станции радиоэлектронной борьбы и две станции контрбатарейной борьбы, склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую авиационную бомбу;
- девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 381 БПЛА самолетного типа.