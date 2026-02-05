Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 5 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север»

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады и штурмовой полк в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Чугуновка и Графское Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 280 военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, склад материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад»

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области, а также города Красный Лиман и поселков Сосновое и Дробышево ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», пять складов боеприпасов.

«Юг»

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и склада материальных средств.

«Центр»

За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 310 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

«Восток»

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам в районах семи населенных пунктов Запорожской области и поселка Покровское Днепропетровской области.

«Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр»

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области и Берислав Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки составили: до 50 боевиков, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пусковая установка ЗРК «Бук», три станции радиоэлектронной борьбы и две станции контрбатарейной борьбы, склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • управляемую авиационную бомбу;
  • девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 381 БПЛА самолетного типа.

