Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны Украины сообщили о проблемах в работе Starlink

Часть подразделений ВСУ, которые не внесли свои терминалы Starlink в «белый список», столкнулись с перебоями в их работе 5 февраля.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

«По нашим войскам — выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные Старлинки. Процесс обработки продолжается», — написал он в телеграм-канале.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины начала ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. 4 февраля Бескрестнов сообщил, что на Украине были введены временные ограничения в работе спутниковой связи Starlink. Американский предприниматель Илон Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией этой спутниковой связи.

В тот же день украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что в стране отключат все неверифицированные терминалы Starlink.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше