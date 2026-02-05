Ричмонд
Участнику СВО из Башкирии земляки передали важное оборудование связи.

Источник: пресс-служба администрации Альшеевского района

Участник СВО из Альшеевского района поблагодарил земляков за гуманитарную помощь. Мотострелковый полк, в котором он служит связистом, получил важное оборудование.

«Благодарим жителей села Ташлы за помощь в приобретении ретранслятора на низких частотах», — сказал солдат в своём видеообращении.

По его словам, данное устройство необходимо для поддержания непрерывной устойчивой связи между передовыми подразделениями. Оно обеспечит надёжную связь на большой территории, позволяя эффективно координировать действия штурмовых групп даже в сложных условиях открытого ландшафта.

Ранее землякам за предоставленную гуманитарную помощь слова благодарности передали участники СВО из Краснокамского района.