Участнику СВО из Башкирии земляки передали важное оборудование связи.

Участник СВО из Альшеевского района поблагодарил земляков за гуманитарную помощь. Мотострелковый полк, в котором он служит связистом, получил важное оборудование.
«Благодарим жителей села Ташлы за помощь в приобретении ретранслятора на низких частотах», — сказал солдат в своём видеообращении.
По его словам, данное устройство необходимо для поддержания непрерывной устойчивой связи между передовыми подразделениями. Оно обеспечит надёжную связь на большой территории, позволяя эффективно координировать действия штурмовых групп даже в сложных условиях открытого ландшафта.
Ранее землякам за предоставленную гуманитарную помощь слова благодарности передали участники СВО из Краснокамского района.