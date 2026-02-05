Огнем «Мста-С» под Купянском уничтожены четыре пункта управления дронами ВСУ. Видео

Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили четыре замаскированных пункта управления беспилотниками ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Для ликвидации приоритетных целей применялись высокоточные боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны.
В ходе боевой работы расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 68-й мотострелковой дивизии нанес удары по выявленным позициям противника из 152-мм орудия. Для гарантированного уничтожения узлов управления ударными гексакоптерами R-18 артиллеристы использовали корректируемые снаряды «Краснополь».
В результате стрельбы были ликвидированы не только технические средства управления, но и находившаяся на объектах живая сила подразделений ВСУ. Эффективность огня подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени.