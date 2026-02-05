Ричмонд
Беспилотник сбили над Воронежской областью 5 февраля

Вражеский дрон перехватили и уничтожили над регионом в период с 8:00 по 13:00.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные силы противовоздушной обороны в четверг, 5 февраля, в период с 8 часов утра по 13:00 перехватили и уничтожили один беспилотник самолетного типа в небе над Воронежской областью. Такая информация появилась в Министерстве обороны России.

Всего за эти пять часов над страной сбили 29 БПЛА. В том числе 10 штук — над Ростовской областью, 8 — над Белгородской, 7 — над Брянской и еще три дрона — над Курской областями.

Напомним, что почти 7 часов продлился тревожный режим из-за атаки БПЛА в Воронежской области 5 февраля. Его отбой объявили в 13:06. А перед этим, в 6:16 утра, сирены завыли в Россошанском районе, предупреждая местных жителей об угрозе прямого удара беспилотников. Опасность там миновала спустя примерно час — в 7:14.

