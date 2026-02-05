Минобороны РФ показало кадры боевой работы операторов ударных БПЛА

«Операторы FPV-дронов Добровольческого корпуса “Южной” группировки войск уничтожили два пикапа и наземный робототехнический комплекс ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении», — говорится в комментарии к видео.
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» протаранили два вражеских разведывательных БПЛА «Лелека-100» и «Шарк» на Купянском направлении.
Также на кадрах зафиксировано, как расчеты беспилотников группировки войск «Восток» ликвидировали САУ и буксируемую гаубицу противника в Запорожской области.
Кроме того, дроноводы алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» поддержали штурмовые группы и нанесли комплексный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении.
Расчеты БПЛА Новороссийских десантников поразили вражеские автомобильную технику, живую силу и грузовые коптеры в Запорожской области.
Операторы дронов группировки войск «Север» уничтожили два квадроцикла, автомобиль, живую силу, пункт управления БПЛА, а также два беспилотных летательных аппарата противника.