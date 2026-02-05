Ричмонд
Россия и Украина впервые в этом году обменялись пленными

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Москва вернула из украинского плена 157 российских военных, взамен Киеву переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.

Источник: Sputnik.by

«Пятого февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках обмена Украина передала России трех незаконно удерживаемых жителей Курской области, которые будут доставлены домой.

По данным Минобороны, российские военнослужащие находятся сейчас на белорусской территории, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Это первый обмен пленными в этом году — предыдущий состоялся в начале октября прошлого года, тогда стороны передали друг другу по 185 пленных.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что в ходе переговоров в Абу-Даби, которые проходят на текущей неделе, была достигнута договоренность об обмене военнопленными.

В Абу-Даби в настоящее время проводится второй раунд трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Переговоры начались в среду, 4 февраля, и продолжились в четверг.

