Трое воронежских бойцов вернулись живыми из плена ВСУ

Сейчас бойцы находятся на территории Беларуси.

Источник: Минобороны РФ

Трое воронежских бойцов вернулись живыми из украинского плена в четверг, 5 февраля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси. С ними всё в порядке. На данный момент бойцам помогают профильные специалисты, а примерно через две недели они вернутся в родной город.

В Минобороны РФ уточнили, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ. Также были возвращены трое граждан России — жителей Курской области.