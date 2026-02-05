Трое воронежских бойцов вернулись живыми из плена ВСУ

Трое воронежских бойцов вернулись живыми из украинского плена в четверг, 5 февраля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси. С ними всё в порядке. На данный момент бойцам помогают профильные специалисты, а примерно через две недели они вернутся в родной город.
В Минобороны РФ уточнили, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ. Также были возвращены трое граждан России — жителей Курской области.