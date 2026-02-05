В семи городах и районах Дона днем 5 февраля отражена атака БПЛА

Как отметил глава региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что днем 5 февраля над Ростовской областью были сбиты девять беспилотников.
