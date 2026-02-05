Ричмонд
Омбудсмен Мерзлякова рассказала подробности возвращения свердловчан из украинского плена

Из украинского плена на Родину вернулись пятеро жителей Свердловской области. Об этом заявила Уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Ранее сообщалось о четверых возвращенных, однако информацию дополнили.

Источник: ВКонтакте / Татьяна Мерзлякова

Выяснилось, что пятеро вернувшихся участников СВО — жители Березовского, Кушвы, Верхней Салды, Первоуральска и поселка Новоуткинск. Военнопленные сейчас находятся в Белоруссии, откуда их доставят самолетом в Подмосковье для прохождения медицинской и психологической реабилитации. После этого они смогут увидеться со своими родными.

«Мы уже связались с главами муниципальных образований, откуда родом бойцы, и сообщили им эту радостную новость — у некоторых из наших ребят по двое и более детей, поэтому они уже готовятся к встрече со своими папами», — отметила Татьяна Мерзлякова.

ЕАН писал, что российская и украинская стороны провели первый в этом году обмен пленными. Обменяли 157 на 157 человек. Кроме того, обменяли 3 на 3 гражданских — в Россию вернулись трое жителей Курской области, а также обменяли 5 на 5 тяжелораненых.

Сегодняшний обмен пленными — первый в 2026 году. Последний раз такой обмен проходил 2 октября 2025 года. Тогда были возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц. Это мирные жители Курской области, похищенные украинскими военными, и граждане Украины, осужденные за пророссийские взгляды.