Омбудсмен Мерзлякова рассказала подробности возвращения свердловчан из украинского плена

ЕАН писал, что российская и украинская стороны провели первый в этом году обмен пленными. Обменяли 157 на 157 человек. Кроме того, обменяли 3 на 3 гражданских — в Россию вернулись трое жителей Курской области, а также обменяли 5 на 5 тяжелораненых.