Москалькова на переговорах с Лубинцом передала письма для пленных

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на переговорах с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом передала письма для военнопленных.

Источник: пресс-служба уполномоченного по правам человека в России

Федеральный омбудсмен сообщила, что прямо сейчас на территории Белоруссии проводит переговоры с Лубинцом.

«Передали письма военнопленным», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

