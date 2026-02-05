Ричмонд
Ростех разработал снаряд для борьбы с дронами. Видео

Совместимые со штатным вооружением российской бронетехники и боевых вертолетов снаряды против дронов представила корпорация «Ростех».Особенность новинки в плотном поле осколков для гарантированного поражения малоразмерных воздушных целей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Госкорпорация Ростех представила новый 30-мм боеприпас с дистанционным подрывом, предназначенный для уничтожения беспилотников и барражирующих боеприпасов. Новинка оснащена дистанционно-управляемым взрывателем и шрапнельным зарядом. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Боеприпас разработан для автоматических пушек 2А42, которые устанавливаются на БМП-2, боевые машины десанта, а также ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М. Интеллектуальная система управления автоматически рассчитывает точку детонации в зависимости от траектории цели, после чего снаряд накрывает дрон облаком шрапнели.

«Ввод времени для детонации происходит автоматически по оптической линии. Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек при стрельбе по беспилотникам», — подчеркнул индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.