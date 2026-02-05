Ричмонд
Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

На борту 157 военных ВС РФ, вернувшихся из плена.

Источник: Комсомольская правда

Самолет с вернувшимися из украинского плена 157 военнослужащими ВС России приземлился в аэропорту Московской области.

5 февраля Россия вернула 157 военнослужащих армии РФ из украинского плена в рамках обмена. По данным Минобороны, взамен украинской стороне были переданы 157 пленных боевиков ВСУ. Освобожденным российским военным оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как писал сайт KP.RU, военное ведомство показало видео возвращения российских военных из украинского плена. На обнародованных кадрах российские бойцы, вернувшиеся в ходе обмена с подконтрольной киевскому режиму территории, проходят в автобус. На плечах у каждого из военнослужащих российский флаг. Неподалеку от автобуса находились автомобили скорой помощи с медиками.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Россия, Украина и США договорились об обмене 314 пленными.

