Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Как писал сайт KP.RU, военное ведомство показало видео возвращения российских военных из украинского плена. На обнародованных кадрах российские бойцы, вернувшиеся в ходе обмена с подконтрольной киевскому режиму территории, проходят в автобус. На плечах у каждого из военнослужащих российский флаг. Неподалеку от автобуса находились автомобили скорой помощи с медиками.